Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde deprem oldu.
Verilere göre, deprem saat 19.43'te meydana geldi.
Depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu açıklanırken, sarsıntı yerin 3,3 kilometre derinliğinde oldu.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.
Ayrıca, verilere göre, depremin 5 kilometre derinlikte oldu.
ulusal.com.tr
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde saat 19.43'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde deprem oldu.
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