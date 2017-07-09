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Ağrı ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı ve Hakkâri'de 6 PKK'lı terörist düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi. Bitlis Hizan'da ise terörsitlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Ağrı ve Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Ağır kırsalına dün yapılan hava harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e çıktı.

F-16'ların 1 mağara ve 1 barınma alanını imha ettiği bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Hakkâri Yüksekova'da ise polis noktasına saldırmak isteyen terösitler güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Operasyonda 2 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi.

Komando, jandarma ve korucular da bölge kuş uçurtmuyor. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi kırsalında toprağa gömülü halde 13 roket başlığı, 12 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 bin 300 kalaşnikof mühimmatı ve 303 adet 7,62'lik Bixi mühimmat ele geçirildi.

Derecik bölgesinde ise 218 doçka mermisi ile 2 adet RPG 7 mühimmatı bulundu.

Bitlis'in Hizan ilçesinden ise şehit haberi geldi. Askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

Yaralanan 2 asker Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ağrı #Hakkari
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