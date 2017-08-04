Hazırlayan: Aydınlık Arşiv Servisi
1 Ağustos 1571: Kıbrıs adasının fethi.
1 Ağustos 1920: Türk-Sovyet ordularının Nahçıvan’da birleşmesi.
1 Ağustos 1923: Bartın gazetesinin kuruluş günü. (Aydınlık 15 Eylül 2002, s.47 haber)
1 Ağustos 1933: İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1 Ağustos 1971: TÜSİAD kuruldu.
1 Ağustos 2012: Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
1 Ağustos 2015: Türk Halk Müziği sanatçısı Muzaffer Akgün (90) hayatını kaybetti. Akgün, 'Türkülerin Anası' olarak anılıyordu.
2 Ağustos 1914: Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ittifak antlaşması imzalandı.
2 Ağustos 1979: TİKP üyesi Musa Yazıcı, Ordu Ünye'de ülkücü komandoların saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Yazıcı Samsun Eğitim Enstitüsü'nde öğrenciydi.
2 Ağustos 1990: Irak ordusu, Kuveyt’i işgal etti.
3 Ağustos 1978: TİKP üyesi Çapa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Galip Üstün, İstanbul Fatih Bolu Öğrenci Yurdu'da MHP'li Komandoların saldırısı sonucu ketledildi.
3 Ağustos 2005: Tiyatro sanatçısı Mete Sezer hayatını kaybetti.
3 Ağustos 2007: İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsmail Sivri hayatını kaybetti.
3 Ağustos 2012: Ressam Mehmet Pesen hayatını kaybetti.
4 Ağustos 1875: Danimarkalı masal yazarı Andersen hayatını kaybetti.
4 Ağustos 1914: 1. Dünya Savaşı başladı.
4 Ağustus 1922: Enver Paşa, Tacikistan'da Bolşevik kuvvetleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.
4 Ağustos 2012: Yönetmen yazar Metin Erksan hayatını kaybetti.
4 Ağustos 2016: Felsefeci yazar Prof. Dr.Yaman Örs (80) hayatını kaybetti.
5 Ağustos 1895: F. Engels hayatını kaybetti.
5 Ağustos 1921: Atatürk, Başkomutan oldu.
5 Ağustos 1925: Atatürk, eşi Latife Hanım'dan boşandı.
5 Ağustos 1971: Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı.
5 Ağustos 2013: Ergenekon mahkemesi kararları açıklandı.
5 Ağustos 2014: Fethullahçı polislere yönelik olarak İstanbul, Ankara ve Doğu illerinde yapılan operasyon kapsamında, 28 polis gözaltına alındı. 7 Ağustos 4 polis tutuklandı.
6 Ağustos 1919: Erzurum Kongresi kapandı. Mustafa Kemal Heyeti Temsiliye Başkanı oldu.
6 Ağustos 1945: ABD, Hiroşima’ya atom bombası attı.
6 Ağustos 1999: Genel Maden-İş Genel Başkanı ve Türk İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
7 Ağustos 2016: İstanbul Yenikapı'da yapılan büyük mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet parti liderleri ve genelkurmay Başkanı Akar birer konuşma yaparak darbe girişimini kınadı. Birlik mesajı verdiler. Mitinge kalabalık vatandaş kitlesi Türk bayraklarıyla katıldı.
8 Ağustos 1928: İstanbul Taksim Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı açıldı.
8 Ağustos 1964: Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uçtu ve bazı yerleri bombaladı. Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel şehit oldu.
8 Ağustos 1988: İran- Irak Savaşı'nda ateşkes ilan edildi.
9/10 Ağustos 1915: 1. Anafartalar Zaferi.
9 Ağustos 1928: Harf Devrimi başladı.
9 Ağustos 1945: ABD, Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası attı.
9 Ağustos 1994: Aydın Doğan, Hürriyet gazetesi ve grubunu satın aldı.
9 Ağustos 2011: Ressam, Aydınlık muhabiri ve yazarı Kağan Güner yaşamını yitirdi.
9 Ağustos 2015: Gazeteci ressam Fikret Otyam (89) hayatını kaybetti.
9 Ağustos 2016: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Kasım 2015 uçak krizinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin ile Petersburg'da ilk kez biraraya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkelerin eskisinden daha ileriye taşınması konusunda anlaştı.
10 Ağustos 1884: Romen yazar Panait İstrati doğdu.
10 Ağustos 1920: Sevr Antlaşması imzalandı.
10 Ağustos 1920: Ankara'da Yeni Gün gazetesi yayımlanmaya başladı.
11 Ağustos 1945: Japonya kayıtsız şartsız teslim oldu.
11 Ağustos 1961: İstanbul'da 92 yıldır hizmet veren tramvaylar kaldırıldı.
11 Ağustos 2009: 'Bizimkiler' dizisinin 'Katil'i tiyatrocu Aykut Oray hayatını kaybetti.
11 Ağustos 2015: Yazar Tarık Dursun K. (84) hayatını kaybetti. Tarık Dursun son olarak Aydınlık gazetesinde yazıyordu.
12 Ağustos 1930: Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından kuruldu.
12 Ağustos 1944: Tan gazetesi kapatıldı.
12 Ağustos 1968: Aydınlık yazarı ve TKP Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner hayatını kaybetti.
12 Ağustos 1999: Şair Can Yücel hayatını kaybetti. 2000'e Doğru dergisinde de yazmıştı.
12 Ağustos 2000: Tiyatro sanatçısı Güzin Özipek hayatını kaybetti.
12 Ağustos 2000: Kursk Denizaltı Faciası: Rusya Federasyonu Kuzey Filosu'nda görev yapan Kursk denizaltısı, Barents Denizi'nde yürüttüğü bir torpido eğitimi sırasında meydana gelen patlama sonucu battı. Denizaltıda bulunan 118 mürettebat hayatını kaybetti.
12 Ağustos 2003: Aydınlıkçı gazeteci Feyza Perinçek hayatını kaybetti.
13 Ağustos 1926: Küba devriminin lideri, eski devlet başkanı Fidel Castro doğdu.
13 Ağustos 1956: Türkiye'de ortaokullarda din dersi konuldu.
13 Ağustos 1978: TİKP üyesi Ercan Coşkuntuna öldürüldü.
13 Ağustos 2014: Beşiktaş SK'nün efsane eski Başkanı Süleyman Seba (88) hayatını kaybetti.
14 Ağustos 1974: İkinci Kıbrıs Barış Harekâtı başladı.
14 Ağustos 2001: Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kuruldu.
14 Ağustos 2006: Hizbullah-İsrail arasındaki 33 Günlük Savaş sona erdi. İsrail ağır yenilgi aldı.
15 Ağustos 1921: Bolu'da Milli Mücadeleyi destekleyen Türkoğlu gazetesi çıktı.
15 Ağustos 1945: Hindistan bağımsızlığına kavuştu.
15 Ağustos 1947: Pakistan, Hindistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.
15 Ağustos 1975: Devrimci öğrenci lideri Harun Karadeniz kanserden hayatını kaybetti.
15 Ağustos 1984: PKK, Eruh ve Şemdinli'de askeri karakollara saldırdı.
15 Ağustos 2012: Tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter hayatını kaybetti.
15 Ağustos 2001: Müzisyen Yavuz Çetin hayatını kaybetti.
15 Ağustos 2004: Opera sanatçısı Semiha Berksoy hayatını kaybetti.
16 Ağustos 1945: Yazar Mahmut Yesari hayatını kaybetti.
16 Ağustos 1997: 8 yıllık zorunlu eğitim yasallaştı.
16 Ağustos 2001: Yazar, denemeci ve eleştirmen Abdullah Rıza Ergüven hayatını kaybetti. Ergüven Aydınlık yazarı, İP üyesiydi.
16 Ağustos 2011: Bilimsel Sosyalist önderlerden Mihri Belli 96 yaşında hayatını kaybetti.
16 Ağustos 2012: Jeoloji Mühendesi Eski TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi, SDP üyesi ve İP İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel'in ağabeyi Ersin Önsel hayatını kaybetti.
17 Ağustos 1988: Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak suikast sonucu öldürüldü.
17 Ağustos 1999: Büyük Marmara Depremi: 14 bin vatandaşımız hayatını kaybetti, 27 bin vatandaşımız da yaralandı.
17 Ağustos 1999: Müzisyen Ziya Taşkent Yalova'da depremde hayatını kaybetti.
17 Ağustos 2000: Sinema sanatçısı Selim Naşit Özcan hayatını kaybetti.
17 Ağustos 2012: İstanbul Anadolu yakasının ilk metrosu Kadıköy-Kartal hattı Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla resmen açıldı.
17 Ağustos 2016: Sanat eleştirmeni yazar Kaya Özsezgin (78) Ankara'da hayatını kaybetti. Özsezgin Aydınlık gazetesinde yazıyordu. Ayrıca Vatan Partisi üyesiydi.
18 Ağustos 1966: Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Devrimini başlattı.
18 Ağustos 2009: Yazar Nezihe Meriç hayatını kaybetti.
18/19 Ağustos 1953: İran Başbakanı Muhammed Musaddık, İngiliz ve ABD tertibi darbeyle devrildi.
19 Ağustos 1915: Hürriyet şairi Tevfik Fikret (48) hayatını kaybetti.
19 Ağustos 1919: Afganistan bağımsızlığını ilan etti.
19 Ağustos 1991: SSCB'de Gorbaçov'a karşı başarısız darbe.
20 Ağustos 1957: Kutul Amare Savaşı kahramanı Halil Kut Paşa (75) İstanbul'da hayatını kaybetti. Paşa, Enver Paşa'nın amcasıydı.
20 Ağustos 1968: Sovyet Rusya ordusu, Çekoslovakya'nın başkenti Prag'a girdi.
20 Ağustos 1979: Şair yazar Ömer Faruk Toprak hayatını kaybetti.
20 Ağustos 1990: Türk Hafif Müzik sanatçısı Ayla Dikmen hayatını kaybetti.
20 Ağustos 1991: Cumhuriyet gazetesi sahibi Nadir Nadi hayatını kaybetti.
20 Ağustos 2006: Tiyatro sanatçısı Tuncer Necmioğlu hayatını kaybetti.
20 Ağustos 2016: Gaziantep'in merkez Şahinbey İlçesi'nde sokakta gece yapılan düğünde kalabalığın arasına karışan canlı bomba terörist, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın 54 kişi hayatını kaybettii, 69 kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD terör örgütünün yaptığı açıklandı.
21 Ağustos 1915: 2. Anafartalar Zaferi.
21 Ağustos 1940: Sovyet Devrimi liderlerinden Lev Troçki, Meksika'da suikast sonucu öldürüldü. Troçki 1932-1933 arasında İstanbul Büyükada'da sürgün hayatı yaşamıştı.
22 Ağustos 890: Filozof bilim insanı İbni Sina, Buhara'nın Afşana Köyü'nde dünyaya geldi. 22 Ağustos İran'da Tabipler Günüolarak kutlanıyor.
22 Ağustos 1985: Şair Turgut Uyar hayatını kaybetti.
22 Ağustos 1986: 3. Cumhurbaşkanı Celâl Bayar 103 yaşında hayatını kaybetti.
23 Ağustos 1921: Sakarya Meydan Savaşı başladı.
24 Ağustos 1925: Şapka Devrimi Kastamonu’da Mustafa Kemal tarafından başlatıldı.
24 Ağustos 1978: İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu Müdürü ve TİKP üyesi Av. Devrim Çelenk (30), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
24 Ağustos 2012: Fotbolcu ve yazar (Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikası Kurucu Başkanı) Metin Kurt hayatını kaybetti. (D: 15 Mart 1948)
24 Ağustos 2016: Türk ordusu, Suriye'nin Cerablus bölgesine girerek ABD destekli PYD'nin koridorunu engelleme amaçlı'Fırat Kalkanı' operasyonunu başlattı. Operasyonun ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in Türkiye'de olduğu bir günde başlaması, ABD'ye mesaj olarak nitelendirildi. Operasyonda IŞİD ve PYD hedefleri bombalandı. Bir süre önce PYD tarafından ele geçirilen Münbiç'e de TSK tarafından obüs ateşi açıldı.
25 Ağustos 1982: Yazar Abdülbaki Gölpınarlı hayatını kaybetti.
25 Ağustos 2000: Galatasaray, Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazandı.
25 Ağustos 2001: Musevi asıllı işadamı Üzeyir Garih, İstanbul Eyüp Mezarlığı'nda bıçaklanarak öldürüldü. Suikastla ilgili olarak Yener Yermez tutuklandı. Olayın sır perdesi tam aralanmadı.
25 Ağustos 2016: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya, Artvin Şavşat yolu üzerinde PKK militanları tarafından pusu kuruldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine çıkan çatışmada CHP heyetinden kimseye birşey olmazken; bir asker şehit oldu, 2 astsubay ise yaralandı.
26 Ağustos 1071: Malazgirt Zaferi
26 Ağustos 1895: Yeni Asır gazetesinin kuruluşu.
26 Ağustos 1922: Büyük Taarruz başladı.
26 Ağustos 1924: Türkiye İş Bankası kuruldu.
26 Ağustos 1991: İzmir Gözlem gazetesinin kuruluşu.
26 Ağustos 1997: Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral öldü.
26 Ağustos 2006: Edebiyatçı yazar Muzaffer Buyrukçu (78) hayatını kaybetti.
26 Ağustos 2016: Mardin'in Cizre ilçesinde sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü binasına PKK tarafından yapılan bombalı saldırıda 11 polis şehit olurken 75'i polis 78 kişi yaralandı.
27 Ağustos 1922: Afyon’un kurtuluşu.
28 Ağustos 1789: Fransız Devrimi’nde ‘İnsan ve Vatandaşlık Hakları Beyannamesi'nin ilânı.
28 Ağustos 2007: AKP kurucusu ve Dışişleri Bakanı Abdüllah Gül, 11. Cumhurbaşkanı seçildi.
28 Ağustos 2015: Yazar Oktay Akbal (92) hayatını kaybetti.
29 Ağustos 2002: İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın, seçim çalışmaları için gittiği Uşak’ta kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
29 Ağustos 2012: Türkiye Bilimsel Sosyalist hareketinin seçkin mensuplarından hekim, insan hakları savunucusu ve yazarAlparslan Berktay hayatını kaybetti.
29 Ağustos 2016: Yazar Vedat Türkali (97) hayatını kaybetti. İstanbul'da toprağa verilen Türkali, TKP davasında yargılanmış ve hapis cezası almıştı.
30 Ağustos 1922: Büyük Zafer günü. İşgalci Yunan ordusu bozguna uğradı. Türk ordusu İzmir'e ilerliyor.
30 Ağustos 1981: İran'da kanlı suikast: İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai, Başbakan Muhammed Cevad Bahanor'un da aralarında bulunduğu bir grup devlet ricalinin katıldığı toplantıda patlayan bomba 72 kişinin ölümüne neden oldu.
30 Ağustos 2016: Türk pop müzik sanatçısı ve besteci/söz yazarı Naşide Göktürk (51) hayatını kaybetti.
31 Ağustos 1868: Galatasayar Lisesi kuruldu.
31 Ağustos 1876: Sultan V. Murat'ın akli dengesinin bozulması üzerine yerine Sultan Abdülhamid getirildi.
31 Ağustos 1925: Tayyare Bayramı.
31 Ağustos 1957: Malezya’nın bağımsızlık günü.
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