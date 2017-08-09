Yurt genelinde 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ağustos ayında 24 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 54 dava görülüyor.

Yurt genelinde 15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında ağustosayında 24 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 54 dava görülüyor.



FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulduğu ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 47 sanığın yargılanmasına, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle 10 Ağustos'ta Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda devam edilecek.



Ağustos ayında görülecek davalardan, sanık sayılarıyla öne çıkan darbe girişimine ilişkin 14 ilde 24, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ise 17 ilde 30 dava bulunuyor.



İllerde bu ay içinde görülen/görülecek davalar şunlar:



Ankara



Dava: "Kozmik Oda" TSK personeline kumpas davası (121 sanıklı)



Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 9.30



Dava: Devlet büyüklerinin telefonlarının usulsüz dinlenmesi davası (32 sanıklı)



Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10 Ağustos (Perşembe)



Saat: 10.00



Dava: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulması davası (12 sanıklı)



Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 17 Ağustos (Perşembe)



Saat: 10.00



Dava: Aralarında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral

Metin İyidil'in de bulunduğu 7 eski EDOK komutanının yargılandığı dava



Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 10.00



Dava: FETÖ'nün 2010'daki KPSS usulsüzlükleriyle ilgili dava (100 sanıklı)



Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 16 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 10.00



Dava: Akıncı Üssündeki darbe girişimi davası (486 sanıklı)



Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1-29 Ağustos 2017



Saat: 09.30



Dava: Darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ın bombalanması davası (18 sanıklı)



Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 17 Ağustos (Perşembe)



Saat: 10.30



Dava: Darbe girişimi gecesi, MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığındaki (JÖAK) eylemlere ilişkin dava (11 sanıklı)



Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 11 Ağustos (Cuma)



Saat: 9.30



Dava: Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dava (155 sanıklı)



Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 09.30



Dava: FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin dava (14 sanıklı)



Yer: Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Ağustos (Salı)



Saat: 10.00



Dava: FETÖ irtibatlı Aktif Eğitim Sendikası davası (22 sanıklı)



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 23 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 9.30



Dava: Ankara İl Jandarma Komutanlığı davası (17 sanıklı)



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 10.00



Dava: Sözde "sıkıyönetim atama listesi" davası (3 sanıklı)



Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 24 Ağustos (Perşembe)



Saat: 10.30



Dava: Eski polis memurlarının yargılandığı "Abi" davası (21 sanıklı)



Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 16-17 Ağustos (Çarşamba, Perşembe)



Saat: 9.30



Dava: Eski polis memurlarının yargılandığı "Abi" davası (20 sanıklı)



Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 23-24 Ağustos (Çarşamba, Perşembe)



Saat: 9.30



Dava: FETÖ üyesi avukatların davası (52 sanıklı)



Yer: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14-18 Ağustos (Pazartesi-Cuma)



Saat: 9.30



Dava: Bazı devlet büyüklerinin alıkonulması planına yönelik dava (13 sanıklı)



Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9-18 Ağustos (Çarşamba-Cuma)



Saat: 9.30



Dava: FETÖ "Işık Evleri" davası (48 sanıklı)



Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21-25 Ağustos (Pazartesi-Cuma)



Saat: 9.45



Dava adı: Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimi davası (140 sanıklı)



Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9-18 Ağustos (Çarşamba-Cuma)



Saat: 9.30



Ardahan



Dava: FETÖ/PDY'nin il yapılanması davası (39 sanıklı)



Yer: Ardahan Adliyesi



Tarih: 23 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 09.00



Bartın



Dava: İl Garnizon Komutanlığı davası



Yer: Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 14:00



Bitlis



Dava: ByLock kullanıcılarına yönelik dava



Yer: Bitlis Adliyesi



Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 13.40



Bolu



Dava: FETÖ/PDY'nin çatı yapılanması davası (145 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 10.00



Dava: FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (73 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 10.00



Denizli



Dava: FETÖ/PDY darbe girişimi davası (64 sanıklı)



Yer: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi



Tarih: 21 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 09.00



Düzce



Dava: FETÖ/PDY'nin Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği (DÜSİAD) yapılanması davası (21 sanıklı)



Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 09.30



Edirne



Dava: FETÖ/PDY üyesi iş adamları davası



Yer: Edirne Adliyesi



Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 10.00



Erzurum



Dava: Eski Erzurum Vali Yardımcısı Ersin Boylu'nun yargılandığı dava



Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 17 Ağustos (Perşembe)



Saat: 15.00



Dava: FETÖ'nün ildeki sözde "avukat imamları" davası (10 sanıklı)



Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 09.00



Dava: FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen eski Erzurum Vali Yardımcısı Fatih Gül'ün yargılandığı dava



Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 24 Ağustos (Perşembe)



Saat: 09.00



Gaziantep



Dava: 106. Topçu Alay Komutanlığındaki darbe girişimi davası (35 sanıklı)



Yer: Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 09.00



Gümüşhane



Dava: Kelkit ilçesindeki komiser ve komiser yardımcılarının darbe girişimi davası



Yer: Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 29 Ağustos (Salı)



Saat: 09.30



Isparta



Dava: Isparta'daki harbiyelilerin darbe gecesi Ankara'ya götürülme girişimi davası



Yer: Isparta Adliyesi



Tarih: 10-11 Ağustos (Perşembe, Cuma)



Saat: 09.00



İstanbul



Dava: Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal davası



Yer: Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi



Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 10.00



Dava: Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe girişimi davası



Yer: Silivri Duruşma Salonu



Tarih: 9-18 Ağustos (Çarşamba-Cuma)



Saat: 09.30



Dava: İstanbul'daki ana darbe girişimi davası



Yer: Silivri Duruşma Salonu



Tarih: 21-25 Ağustos (Pazartesi-Cuma)



Saat: 09.30



Dava: FETÖ'nün mülkiye yapılanması davası



Yer: Silivri Duruşma Salonu



Tarih: 23-25 Ağustos (Çarşamba-Cuma)



Saat: 09.30



İzmir



Dava: FETÖ'nün darbe girişimi davası (271 sanıklı)



Yer: Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonu



Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 09.30



Dava: Eski Küçükbay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay ve kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk'un da yargılandığı FETÖ/PDY'ye finansal destek davası



Yer: İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Ağustos (Salı)



Saat: 09.30



Karabük



Dava: FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamları" davası (16 sanıklı)



Yer: Karabük Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 10.00



Kırklareli



Dava: FETÖ'nün adliye yapılanması davası



Yer: Kırklareli Halk Eğitim Merkezi



Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 10.00



Dava: FETÖ'nün darbe girişimi davası



Yer: Kırklareli Halk Eğitim Merkezi



Tarih: 16 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 10.00



Kocaeli



Dava: FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" davası (19 sanıklı)



Yer: Kocaeli 5.Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 21 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 10.00



Konya



Dava: FETÖ'nün Konya yapılanması davası



Yer: 6. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 09.30



Dava: FETÖ'nün akademisyen yapılanması davası



Yer: 9. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Ağustos (Salı)



Saat: 09.30



Muğla



Dava: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası (47 sanıklı)



Yer: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu



Tarih: 10 Ağustos (Perşembe)



Saat: 09.30



Muş



Dava: FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullanıcılarının davası



Yer: Muş Adliyesi



Tarih: 16 Ağustos 2017 (Çarşamba)



Saat: 10.30​



Sakarya



Dava: FETÖ'nün darbe girişimi davası (224 sanıklı)



Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)



Saat: 10.00



Dava: FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (72 sanıklı)



Yer: 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ağustos 2017 (Çarşamba)



Saat: 09.00



Dava: Kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İş adamları Derneği (SAGİAD) davası (46 sanıklı)



Yer: 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ağustos 2017 (Çarşamba)



Saat: 10.00



Siirt



Dava: Siirt Valiliğinin işgal girişimi davası (320 sanıklı)



Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 9 Ağustos 2017 (Çarşamba)



Saat: 09.00



Tekirdağ



Dava: FETÖ üyesi iş adamları davası



Yer: Tekirdağ Adliyesi



Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)



Saat: 10.00



Zonguldak



Dava: Garnizon Komutanlığındaki darbe girişimi davası



Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Ağustos 2017 (Salı)



Saat: 10.00



Dava: FETÖ/PDY mütevelli heyeti davası (84 sanıklı)



Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Ağustos 2017 (Cuma)



Saat: 10.00