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Ağustos ayında 24 ilde 54 FETÖ davası görülüyor

Yurt genelinde 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ağustos ayında 24 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 54 dava görülüyor.

Ağustos ayında 24 ilde 54 FETÖ davası görülüyor

Yurt genelinde 15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında ağustosayında 24 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 54 dava görülüyor.

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulduğu ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 47 sanığın yargılanmasına, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle 10 Ağustos'ta Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda devam edilecek.

Ağustos ayında görülecek davalardan, sanık sayılarıyla öne çıkan darbe girişimine ilişkin 14 ilde 24, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ise 17 ilde 30 dava bulunuyor.

İllerde bu ay içinde görülen/görülecek davalar şunlar:

Ankara

Dava: "Kozmik Oda" TSK personeline kumpas davası (121 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 9.30

Dava: Devlet büyüklerinin telefonlarının usulsüz dinlenmesi davası (32 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Ağustos (Perşembe)

Saat: 10.00

Dava: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulması davası (12 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Ağustos (Perşembe)

Saat: 10.00

Dava: Aralarında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral
Metin İyidil'in de bulunduğu 7 eski EDOK komutanının yargılandığı dava

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 10.00

Dava: FETÖ'nün 2010'daki KPSS usulsüzlükleriyle ilgili dava (100 sanıklı)

Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 10.00

Dava: Akıncı Üssündeki darbe girişimi davası (486 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-29 Ağustos 2017

Saat: 09.30

Dava: Darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ın bombalanması davası (18 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Ağustos (Perşembe)

Saat: 10.30

Dava: Darbe girişimi gecesi, MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığındaki (JÖAK) eylemlere ilişkin dava (11 sanıklı)

Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 11 Ağustos (Cuma)

Saat: 9.30

Dava: Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dava (155 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 09.30

Dava: FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin dava (14 sanıklı)

Yer: Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Ağustos (Salı)

Saat: 10.00

Dava: FETÖ irtibatlı Aktif Eğitim Sendikası davası (22 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 9.30

Dava: Ankara İl Jandarma Komutanlığı davası (17 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 10.00

Dava: Sözde "sıkıyönetim atama listesi" davası (3 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Ağustos (Perşembe)

Saat: 10.30

Dava: Eski polis memurlarının yargılandığı "Abi" davası (21 sanıklı)

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16-17 Ağustos (Çarşamba, Perşembe)

Saat: 9.30

Dava: Eski polis memurlarının yargılandığı "Abi" davası (20 sanıklı)

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 23-24 Ağustos (Çarşamba, Perşembe)

Saat: 9.30

Dava: FETÖ üyesi avukatların davası (52 sanıklı)

Yer: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14-18 Ağustos (Pazartesi-Cuma)

Saat: 9.30

Dava: Bazı devlet büyüklerinin alıkonulması planına yönelik dava (13 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9-18 Ağustos (Çarşamba-Cuma)

Saat: 9.30

Dava: FETÖ "Işık Evleri" davası (48 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21-25 Ağustos (Pazartesi-Cuma)

Saat: 9.45

Dava adı: Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimi davası (140 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9-18 Ağustos (Çarşamba-Cuma)

Saat: 9.30

Ardahan

Dava: FETÖ/PDY'nin il yapılanması davası (39 sanıklı)

Yer: Ardahan Adliyesi

Tarih: 23 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 09.00

Bartın

Dava: İl Garnizon Komutanlığı davası

Yer: Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 14:00

Bitlis

Dava: ByLock kullanıcılarına yönelik dava

Yer: Bitlis Adliyesi

Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 13.40

Bolu

Dava: FETÖ/PDY'nin çatı yapılanması davası (145 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 10.00

Dava: FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (73 sanıklı)

Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 10.00

Denizli

Dava: FETÖ/PDY darbe girişimi davası (64 sanıklı)

Yer: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi

Tarih: 21 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 09.00

Düzce

Dava: FETÖ/PDY'nin Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği (DÜSİAD) yapılanması davası (21 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 09.30

Edirne

Dava: FETÖ/PDY üyesi iş adamları davası

Yer: Edirne Adliyesi

Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 10.00

Erzurum

Dava: Eski Erzurum Vali Yardımcısı Ersin Boylu'nun yargılandığı dava

Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Ağustos (Perşembe)

Saat: 15.00

Dava: FETÖ'nün ildeki sözde "avukat imamları" davası (10 sanıklı)

Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 09.00

Dava: FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen eski Erzurum Vali Yardımcısı Fatih Gül'ün yargılandığı dava

Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Ağustos (Perşembe)

Saat: 09.00

Gaziantep

Dava: 106. Topçu Alay Komutanlığındaki darbe girişimi davası (35 sanıklı)

Yer: Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 09.00

Gümüşhane

Dava: Kelkit ilçesindeki komiser ve komiser yardımcılarının darbe girişimi davası

Yer: Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 29 Ağustos (Salı)

Saat: 09.30

Isparta

Dava: Isparta'daki harbiyelilerin darbe gecesi Ankara'ya götürülme girişimi davası

Yer: Isparta Adliyesi

Tarih: 10-11 Ağustos (Perşembe, Cuma)

Saat: 09.00

İstanbul

Dava: Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal davası

Yer: Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi

Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 10.00

Dava: Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Yer: Silivri Duruşma Salonu

Tarih: 9-18 Ağustos (Çarşamba-Cuma)

Saat: 09.30

Dava: İstanbul'daki ana darbe girişimi davası

Yer: Silivri Duruşma Salonu

Tarih: 21-25 Ağustos (Pazartesi-Cuma)

Saat: 09.30

Dava: FETÖ'nün mülkiye yapılanması davası

Yer: Silivri Duruşma Salonu

Tarih: 23-25 Ağustos (Çarşamba-Cuma)

Saat: 09.30

İzmir

Dava: FETÖ'nün darbe girişimi davası (271 sanıklı)

Yer: Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonu

Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 09.30

Dava: Eski Küçükbay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay ve kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk'un da yargılandığı FETÖ/PDY'ye finansal destek davası

Yer: İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Ağustos (Salı)

Saat: 09.30

Karabük

Dava: FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamları" davası (16 sanıklı)

Yer: Karabük Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 10.00

Kırklareli

Dava: FETÖ'nün adliye yapılanması davası

Yer: Kırklareli Halk Eğitim Merkezi

Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 10.00

Dava: FETÖ'nün darbe girişimi davası

Yer: Kırklareli Halk Eğitim Merkezi

Tarih: 16 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 10.00

Kocaeli

Dava: FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" davası (19 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 10.00

Konya

Dava: FETÖ'nün Konya yapılanması davası

Yer: 6. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 09.30

Dava: FETÖ'nün akademisyen yapılanması davası

Yer: 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Ağustos (Salı)

Saat: 09.30

Muğla

Dava: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası (47 sanıklı)

Yer: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu

Tarih: 10 Ağustos (Perşembe)

Saat: 09.30

Muş

Dava: FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullanıcılarının davası

Yer: Muş Adliyesi

Tarih: 16 Ağustos 2017 (Çarşamba)

Saat: 10.30​

Sakarya

Dava: FETÖ'nün darbe girişimi davası (224 sanıklı)

Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)

Saat: 10.00

Dava: FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (72 sanıklı)

Yer: 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ağustos 2017 (Çarşamba)

Saat: 09.00

Dava: Kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İş adamları Derneği (SAGİAD) davası (46 sanıklı)

Yer: 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ağustos 2017 (Çarşamba)

Saat: 10.00

Siirt

Dava: Siirt Valiliğinin işgal girişimi davası (320 sanıklı)

Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ağustos 2017 (Çarşamba)

Saat: 09.00

Tekirdağ

Dava: FETÖ üyesi iş adamları davası

Yer: Tekirdağ Adliyesi

Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)

Saat: 10.00

Zonguldak

Dava: Garnizon Komutanlığındaki darbe girişimi davası

Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 22 Ağustos 2017 (Salı)

Saat: 10.00

Dava: FETÖ/PDY mütevelli heyeti davası (84 sanıklı)

Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 25 Ağustos 2017 (Cuma)

Saat: 10.00


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #15 temmuz #darbe #dava
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