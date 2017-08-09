Yurt genelinde 15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında ağustosayında 24 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 54 dava görülüyor.
FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulduğu ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 47 sanığın yargılanmasına, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle 10 Ağustos'ta Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda devam edilecek.
Ağustos ayında görülecek davalardan, sanık sayılarıyla öne çıkan darbe girişimine ilişkin 14 ilde 24, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ise 17 ilde 30 dava bulunuyor.
İllerde bu ay içinde görülen/görülecek davalar şunlar:
Ankara
Dava: "Kozmik Oda" TSK personeline kumpas davası (121 sanıklı)
Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 21 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 9.30
Dava: Devlet büyüklerinin telefonlarının usulsüz dinlenmesi davası (32 sanıklı)
Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 10 Ağustos (Perşembe)
Saat: 10.00
Dava: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulması davası (12 sanıklı)
Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 17 Ağustos (Perşembe)
Saat: 10.00
Dava: Aralarında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral
Metin İyidil'in de bulunduğu 7 eski EDOK komutanının yargılandığı dava
Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 10.00
Dava: FETÖ'nün 2010'daki KPSS usulsüzlükleriyle ilgili dava (100 sanıklı)
Yer: Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 16 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 10.00
Dava: Akıncı Üssündeki darbe girişimi davası (486 sanıklı)
Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 1-29 Ağustos 2017
Saat: 09.30
Dava: Darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ın bombalanması davası (18 sanıklı)
Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 17 Ağustos (Perşembe)
Saat: 10.30
Dava: Darbe girişimi gecesi, MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığındaki (JÖAK) eylemlere ilişkin dava (11 sanıklı)
Yer: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 11 Ağustos (Cuma)
Saat: 9.30
Dava: Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlerle ilgili dava (155 sanıklı)
Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 09.30
Dava: FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin dava (14 sanıklı)
Yer: Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 22 Ağustos (Salı)
Saat: 10.00
Dava: FETÖ irtibatlı Aktif Eğitim Sendikası davası (22 sanıklı)
Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 23 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 9.30
Dava: Ankara İl Jandarma Komutanlığı davası (17 sanıklı)
Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 10.00
Dava: Sözde "sıkıyönetim atama listesi" davası (3 sanıklı)
Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 24 Ağustos (Perşembe)
Saat: 10.30
Dava: Eski polis memurlarının yargılandığı "Abi" davası (21 sanıklı)
Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 16-17 Ağustos (Çarşamba, Perşembe)
Saat: 9.30
Dava: Eski polis memurlarının yargılandığı "Abi" davası (20 sanıklı)
Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 23-24 Ağustos (Çarşamba, Perşembe)
Saat: 9.30
Dava: FETÖ üyesi avukatların davası (52 sanıklı)
Yer: Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 14-18 Ağustos (Pazartesi-Cuma)
Saat: 9.30
Dava: Bazı devlet büyüklerinin alıkonulması planına yönelik dava (13 sanıklı)
Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9-18 Ağustos (Çarşamba-Cuma)
Saat: 9.30
Dava: FETÖ "Işık Evleri" davası (48 sanıklı)
Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 21-25 Ağustos (Pazartesi-Cuma)
Saat: 9.45
Dava adı: Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimi davası (140 sanıklı)
Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9-18 Ağustos (Çarşamba-Cuma)
Saat: 9.30
Ardahan
Dava: FETÖ/PDY'nin il yapılanması davası (39 sanıklı)
Yer: Ardahan Adliyesi
Tarih: 23 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 09.00
Bartın
Dava: İl Garnizon Komutanlığı davası
Yer: Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 14:00
Bitlis
Dava: ByLock kullanıcılarına yönelik dava
Yer: Bitlis Adliyesi
Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 13.40
Bolu
Dava: FETÖ/PDY'nin çatı yapılanması davası (145 sanıklı)
Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 10.00
Dava: FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (73 sanıklı)
Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 10.00
Denizli
Dava: FETÖ/PDY darbe girişimi davası (64 sanıklı)
Yer: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi
Tarih: 21 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 09.00
Düzce
Dava: FETÖ/PDY'nin Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği (DÜSİAD) yapılanması davası (21 sanıklı)
Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 09.30
Edirne
Dava: FETÖ/PDY üyesi iş adamları davası
Yer: Edirne Adliyesi
Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 10.00
Erzurum
Dava: Eski Erzurum Vali Yardımcısı Ersin Boylu'nun yargılandığı dava
Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 17 Ağustos (Perşembe)
Saat: 15.00
Dava: FETÖ'nün ildeki sözde "avukat imamları" davası (10 sanıklı)
Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 09.00
Dava: FETÖ/PDY üyesi olduğu öne sürülen eski Erzurum Vali Yardımcısı Fatih Gül'ün yargılandığı dava
Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 24 Ağustos (Perşembe)
Saat: 09.00
Gaziantep
Dava: 106. Topçu Alay Komutanlığındaki darbe girişimi davası (35 sanıklı)
Yer: Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 09.00
Gümüşhane
Dava: Kelkit ilçesindeki komiser ve komiser yardımcılarının darbe girişimi davası
Yer: Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 29 Ağustos (Salı)
Saat: 09.30
Isparta
Dava: Isparta'daki harbiyelilerin darbe gecesi Ankara'ya götürülme girişimi davası
Yer: Isparta Adliyesi
Tarih: 10-11 Ağustos (Perşembe, Cuma)
Saat: 09.00
İstanbul
Dava: Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal davası
Yer: Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi
Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 10.00
Dava: Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe girişimi davası
Yer: Silivri Duruşma Salonu
Tarih: 9-18 Ağustos (Çarşamba-Cuma)
Saat: 09.30
Dava: İstanbul'daki ana darbe girişimi davası
Yer: Silivri Duruşma Salonu
Tarih: 21-25 Ağustos (Pazartesi-Cuma)
Saat: 09.30
Dava: FETÖ'nün mülkiye yapılanması davası
Yer: Silivri Duruşma Salonu
Tarih: 23-25 Ağustos (Çarşamba-Cuma)
Saat: 09.30
İzmir
Dava: FETÖ'nün darbe girişimi davası (271 sanıklı)
Yer: Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonu
Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 09.30
Dava: Eski Küçükbay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay ve kapatılan Gediz Üniversitesinin kurucu üyesi Abdullah Kavuk'un da yargılandığı FETÖ/PDY'ye finansal destek davası
Yer: İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 22 Ağustos (Salı)
Saat: 09.30
Karabük
Dava: FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamları" davası (16 sanıklı)
Yer: Karabük Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 10.00
Kırklareli
Dava: FETÖ'nün adliye yapılanması davası
Yer: Kırklareli Halk Eğitim Merkezi
Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 10.00
Dava: FETÖ'nün darbe girişimi davası
Yer: Kırklareli Halk Eğitim Merkezi
Tarih: 16 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 10.00
Kocaeli
Dava: FETÖ'nün "TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanması" davası (19 sanıklı)
Yer: Kocaeli 5.Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 21 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 10.00
Konya
Dava: FETÖ'nün Konya yapılanması davası
Yer: 6. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 09.30
Dava: FETÖ'nün akademisyen yapılanması davası
Yer: 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 15 Ağustos (Salı)
Saat: 09.30
Muğla
Dava: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası (47 sanıklı)
Yer: Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu
Tarih: 10 Ağustos (Perşembe)
Saat: 09.30
Muş
Dava: FETÖ soruşturması kapsamında "ByLock" kullanıcılarının davası
Yer: Muş Adliyesi
Tarih: 16 Ağustos 2017 (Çarşamba)
Saat: 10.30
Sakarya
Dava: FETÖ'nün darbe girişimi davası (224 sanıklı)
Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ağustos (Çarşamba)
Saat: 10.00
Dava: FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (72 sanıklı)
Yer: 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ağustos 2017 (Çarşamba)
Saat: 09.00
Dava: Kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İş adamları Derneği (SAGİAD) davası (46 sanıklı)
Yer: 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ağustos 2017 (Çarşamba)
Saat: 10.00
Siirt
Dava: Siirt Valiliğinin işgal girişimi davası (320 sanıklı)
Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 9 Ağustos 2017 (Çarşamba)
Saat: 09.00
Tekirdağ
Dava: FETÖ üyesi iş adamları davası
Yer: Tekirdağ Adliyesi
Tarih: 14 Ağustos (Pazartesi)
Saat: 10.00
Zonguldak
Dava: Garnizon Komutanlığındaki darbe girişimi davası
Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 22 Ağustos 2017 (Salı)
Saat: 10.00
Dava: FETÖ/PDY mütevelli heyeti davası (84 sanıklı)
Yer: 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Tarih: 25 Ağustos 2017 (Cuma)
Saat: 10.00
Yurt genelinde 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ağustos ayında 24 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 54 dava görülüyor.
Yurt genelinde 15 Temmuz darbe girişimine ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında ağustosayında 24 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 54 dava görülüyor.
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