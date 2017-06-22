"Balyoz'a kumpas diyen herkesle hesaplaşacağım. Bir katiller sürüsüdür Ergenekon..."
Bu sözler, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazeteci dediği ve sürekli özgürlük istediği Ahmet Altan'a ait.
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin başlatılan ve aralarında Nazlı Ilıcak, Emre Uslu, Ahmet Altan ve Mehmet Altan gibi isimlerin yer aldığı 17 kişinin yargılamasına devam edildi.
Davada savunma sırası Ahmet Altan'a geldi. Savcılık mütaalasında Altan'ın Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Taraf gazetesinin Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kumpas kurduğunu belirtti. Yalan haberlerle komutanların içeriye atıldığını ve onların yerine FETÖ'cü isimlerin geldiği ifade edildi. Kumpasın amacının da 15 Temmuz'a zemin hazırlamak olduğu kaydedildi..
Kürsüye çıkan Ahmet Altan, savunma yapmak yerine yine yalan söyledi. Taraf'ın manşetlerine sahip çıkan Altan "Benim bilgim ve iznim dahilinde yapıldı" dedi. Mahmekede tehditler de savuran Altan "Balyoz haberine ‘kumpas’ diyen bu savcı da dâhil herkesle hesaplaşacağım" ifadelerini kullandı.
Balyoz'un darbe planı olduğunu savunan Altan, FETÖ'cü Ergenekon kumpasına da sahip çıktı. "Ergenekon için 'katiller sürüsü' hakaretinde bulunan sözde gazeteci, ben bu çetelerin ortaya çıkarılmasını kesinlikle destekliyordum, bugün de destekliyorum" diye konuştu.
ulusal.com.tr
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abrek - 3 gün önce
bu ısrarcı sözleriyle msj gönderiyor patronlarına..