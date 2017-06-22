FETÖ'nün medya yapılanması davasında savunma sırası Ahmet Altan'daydı. Orduya kurulan Balyoz kumpasına sahip çıkan Altan, Taraf'taki tüm manşetlerin bilgisi dahilinde atıldığını söyledi. "Balyoz'a kumpas diyen herkesle hesaplaşacağım" diyen Ahmet Altan Ergenekon kumpasında hedef alınan isimler için de hakaret dolu sözler kullandı.

0 0 0 1