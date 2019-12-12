Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kuruyor! Tarihi belli oldu!

Uzun süredir gündemde olan ve son günlerde gerilimi yükselten yeni parti kuruluyor mu soruları bugün Ahmet Davutoğlu'nun yapacağı başvuruyla netlik kazanacak. Ak Parti'den ayrıldıktan sonra kurucu olduğu Şehir Üniversitesi ve Halkbank konularında hükümetle karşı karşıya gelen Davutoğlu bugün beklenen hamleyi atıyor.

Ahmet Davutoğlu'nun kurmayları bugün saat 13:30'da İçişleri Bakanlığı'na yeni parti kurmak için başvuru yapacak. Partinin adı "Gelecek Partisi" olacak. Logosunda ise yeşil çınar yaprağı bulunacak.

Partinin tanıtım toplantısı 13 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Yeni partinin vaatleri yapılması beklenen tanıtım toplantısında açıklanacak.

HEYETTE YER ALACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, İzzettin Küçük partinin kurucu isimlerinden olacak.

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