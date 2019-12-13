Ahmet Davutoğlu'ndan yeni anayasa ve ana dilde eğitim çıkışı

NATO’ya bağlılık sözü verdi, ABD ile ilişkileri koruyacaklarını bildirdi. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tehditlerini görmezden geldi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kurulumunu tamamladığı Gelecek Partisi’ni tanıttı.

Amerika'nın Ankara’da adamı olarak gördüğü eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini kurdu. Ak Parti’den istifa eden Davutoğlu ile ekibi Gelecek Partisi çatısı altında örgütlenecek. Partinin logosu ise çınar yaprağı oldu.

Ahmet Davutoğlu 13 Aralık’ta düzenlenen tanıtım toplantısında partisinin programını açıkladı. Dış politikaya ilişkin konuşan Davutoğlu, ABD ile ilişkilere dikkat çekti. “Beyin ölümünün gerçekleştiği” vurgulanan NATO konusunda ise bağlılık vurgusu yaptı.

Davutoğlu, CHP ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP gibi yeni anayasa çağrısı yaptı. Açılım sürecindeki siyasetini programına taşıyan Davutoğlu, PKK'nın talebi olan ana dilde eğitimi de savundu.

Yeni partinin kurucular listesi ise 154 kişiden oluşuyor.

Yeni partinin Kurucular Kurulu’nda Davutoğlu’nun yanı sıra 18 eski Ak Parti milletvekili de bulunuyor. Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Mustafa Bilici, Mustafa Baloğlu kurucu listesinde yer aldı.

Davutoğlu’nun A Takımı’nda yazar Etyen Mahçupyan, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan gibi isimler de var. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok’un eski eşi Nihal Olçak da listede bulunuyor.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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