Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti için tarih verildi

Suriye'deki iç kargaşa ve Rusya ile uçak krizi ve borçlanma ekonomisinin mimarlarından Ahmet Davutoğlu'nun partisini kuracağı tarih belli oldu. Davutoğlu, 16 Aralık'ta partisinin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacak.

Ak Parti'den ihracı için işlemler sürerken istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kuracağı yeni parti için çalışmalarını hızlandırdı.

Parti kuruluşu için bakanlığa başvuru öncesi ise Davutoğlu, yaklaşık 100 kişiden oluşan Kurucular Kurulu ile Bolu'da kampa girdi. 2 gün sürecek kampta yeni partinin tüzüğü ve programına son hali verilecek. Parti ismi ile genel başkan yardımcıları belirlenecek.

16 Aralık iddiasını gündeme getiren Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na göre, Bolu'daki kampta Davutoğlu partisinin logosunu da kesinleştirecek.

Davutoğlu'nun yanı sıra Ak Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın da parti kurma faaliyetleri sürüyor. Kulislerde kurulacak partilerin olası bir erken seçimde Abdullah Gül'ün çatı adaylığında birleşeceği iddiası da konuşuluyor.

ulusal.com.tr