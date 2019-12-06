Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide ilk çatlak!

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin ilan edilmesi beklenirken çatlak haberi geldi.

Partinin ilan edilmesi beklenirken, partinin kurucuları arasında yer alan CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

İhsan Özkes, Twitter’da “Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım” mesajını yayımladı.

İşte o mesaj: