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Ahmet Davutoğlu ve Doğan Demir'e tepki

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nde yer alan Doğan Demir, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanlığı’ndan istifa etti

GÜNDEM 15.12.2019, 17:08 15.12.2019, 17:13
Ahmet Davutoğlu ve Doğan Demir'e tepki

Mersin Alevi kanaat önderlerinden tepki geldi.

Basın açıklamasında Davutoğlu'nun birçok yanlışın sorumlusu olduğu hatırlatıldı.

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nde yer alan Doğan Demir Alevi Birlikleri Federasyonu’ndaki görevinden ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanlığı’ndan istifa etti. Tepki Mersin'den geldi.

Alevi kanaat önderleri, Davutoğlu'nun siciline dikkat çekti.

Açılamayı CHP Mersin Taban Hareketi adına iş adamı Halil Öztoprak okudu. Doğan Demir'in yeni partide ne işi olduğunu sordu.

ulusal.com.tr
 

#Ahmet Davutoğlu #Gelecek Partisi #Mersin
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