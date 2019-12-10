Ahmet Davutoğlu'nun partisinin adı ve logosu ortaya çıktı
AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin adı, logosu ve tüzüğü belli oldu. Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin adı ne? Ayrıntılar haberde
GÜNDEM 10.12.2019, 18:02 10.12.2019, 18:26
Önümüzdeki hafta yeni partisinin resmi duyurusunu yapmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun, kurduğu partinin adı ve logosu ortaya çıktı.
Partinin adının Yaşam ve Adalet Partisi (YAP) olduğu öğrenildi.
AK Parti'den ayrılarak Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden bazı isimler var. Bunlardan biri de Selim Temurci.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Temurci, Davutoğlu'nun kurduğu yeni partide yer alacak.
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan diğer isimler ise şöyle: Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Ömer Ünal, Musa Arat.
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