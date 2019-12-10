Ahmet Davutoğlu'nun partisinin adı ve logosu ortaya çıktı

Önümüzdeki hafta yeni partisinin resmi duyurusunu yapmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nun, kurduğu partinin adı ve logosu ortaya çıktı.

Partinin adının Yaşam ve Adalet Partisi (YAP) olduğu öğrenildi.

AK Parti'den ayrılarak Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden bazı isimler var. Bunlardan biri de Selim Temurci.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Temurci, Davutoğlu'nun kurduğu yeni partide yer alacak.

Davutoğlu'nun ekibinde yer alan diğer isimler ise şöyle: Selçuk Özdağ, Abdullah Başçı, Ömer Ünal, Musa Arat.