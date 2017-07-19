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Ahmet Demircan kimdir?

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Ahmet Demircan kimdir?
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 3 Temmuz 1954'te Samsun'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede genel cerrahi ihtisası yaptı. Demircan, Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi genel cerrahi uzmanı görevlerinde bulundu. 

20 ve 21. Dönem'de Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönem'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu. Ahmet Demircan, Yeni Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı olarak görev yapacak

İngilizce ve Arapça bilen AKP Samsun Milletvekili Demircan, evli ve 6 çocuk babası.
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