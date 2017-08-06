Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Almanya röportajı eleştirisi
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Almanya röportajı eleştirisi
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!
Tansiyon yükseliyor
Tansiyon yükseliyor
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Ahmet Eşref Fakıbaba'dan üretim vurgusu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gıdasını üretemeyen ülkelerin bağımsız ve özgür olamayacağını söyledi. Katar’ı hatırlatan Fakıbaba “Tırlar dolusu dolarları var ama bir ambargoda perişan oldular” dedi.

Ahmet Eşref Fakıbaba'dan üretim vurgusu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gıda üretimini tek başına yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışma yaparken parolalarının "Gıdasını üretemeyen ülkeler tam özgür ve bağımsız olamazlar" olduğunu belirten Fakıbaba “Bunun en güzel son örneği Katar'dır. Tırlar dolusu dolar var ama bakın bir ambargo koydular, adamlar perişan oldu.” dedi.

AKP Polatlı ilçe teşkilatında partililere seslenen Fakıbaba, Türkiye’nin gıda üretimini tek başına yapmasının zaman alacağını ifade etti, “Biraz sabırlı olmanızı istirham ediyorum." İfadelerini kullandı.

Bu açıklamalardan önce Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte mevsimlik tarım işçilerine ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki bakana Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesine ilişkin brifing verildi.


ulusal.com.tr
Önceki Haber
Eğitim-İş 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda delegeler yeni yönetim için sandık başına gitti
Sonraki Haber
FETÖ’nün Kara Kuvvetlerindeki gizli casusluk yapısı ortaya çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.