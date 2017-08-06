Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gıdasını üretemeyen ülkelerin bağımsız ve özgür olamayacağını söyledi. Katar’ı hatırlatan Fakıbaba “Tırlar dolusu dolarları var ama bir ambargoda perişan oldular” dedi.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gıda üretimini tek başına yapmayı hedeflediklerini söyledi.



Çalışma yaparken parolalarının "Gıdasını üretemeyen ülkeler tam özgür ve bağımsız olamazlar" olduğunu belirten Fakıbaba “Bunun en güzel son örneği Katar'dır. Tırlar dolusu dolar var ama bakın bir ambargo koydular, adamlar perişan oldu.” dedi.



AKP Polatlı ilçe teşkilatında partililere seslenen Fakıbaba, Türkiye’nin gıda üretimini tek başına yapmasının zaman alacağını ifade etti, “Biraz sabırlı olmanızı istirham ediyorum." İfadelerini kullandı.



Bu açıklamalardan önce Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte mevsimlik tarım işçilerine ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki bakana Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesine ilişkin brifing verildi.





ulusal.com.tr