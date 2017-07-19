Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabine de Gıda ve Tarım Bakanı olarak Ahmet Eşref Fakıbaba açıklandı. Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? sorusu ise merak konusu oldu. Peki yeni kabine ile açıklanan Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? İşte detaylar...

Ahmet Eşref Fakıbaba açıklandı. Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? sorusu ise merak konusu oldu.



Peki yeni kabine ile açıklanan Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?



İşte detaylar...



AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğdu. Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu.

1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AKP'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Fakıbaba daha sonra Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılışıyla istifa etti. Evli ve 3 çocuk babası.



2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (yüzde 44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçildi. 22 Ocak 2013'te, halen belediye başkanlığı görevini devam ettirirken, AKP'ye katıldı.

TBMM'den geçen Büyükşehir Yasası'ndan sonra büyükşehir olan Şanlıurfa'nın belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP Grup Toplantısı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP rozetini takmasıyla AKP'ye geçti. Fakıbaba'nın AKP'ye geçmesiyle de bir ilk yaşanmış oldu.