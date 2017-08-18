Başbakan Binali Yıldırım'ın "Ergenekoncular, Balyozcular sırasını savdı... FETÖ’cülere görevi devretti" sözlerine Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan tepki gösterdi. Hakan, "Binali Yıldırım, resmen ve alenen 'Zaman gazetesi başyazarı' gibi konuşuyor" ifadelerini kullandı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Ergenekoncular, Balyozcular sırasını savdı... FETÖ’cülere görevi devretti" sözlerine tepki gösterdi.



Hakan, yazısında, "Şu işe bakın hele! Yıl olmuş 2017... Ve ülkemizin başbakanı Binali Yıldırım, resmen ve alenen 'Zaman gazetesi başyazarı' gibi konuşuyor" ifadelerine yer verdi.



Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:



BAŞBAKAN Binali Yıldırım şöyle bir şey söyledi geçen gün:



“Ergenekoncular, Balyozcular sırasını savdı... FETÖ’cülere görevi devretti.”



*



Şu işe bakın hele!



Yıl olmuş 2017...



Ve ülkemizin başbakanı Binali Yıldırım, resmen ve alenen “Zaman gazetesi başyazarı” gibi konuşuyor.



*



Binali Bey...



- Sanki Ergenekon’un, Balyoz’un en başından en sonuna kadar FETÖ kumpası olduğu ortaya çıkmamış gibi...



- Sanki başta Zekeriya Öz olmak üzere bu soruşturmaları yürüten tüm savcı ve polislerin FETÖ’cü oldukları ortaya çıkmamış gibi...



- Sanki Ergenekon’la, Balyoz’la Türk Silahlı Kuvvetleri’nde FETÖ’cülere yer açıldığı ortaya çıkmamış gibi...



Hâlâ Ergenekon diyor, hâlâ Balyoz diyor.



*



Ama aynı Binali Bey’e...



“Madem FETÖ’cü polis ve savcıların yürüttükleri Ergenekon ve Balyoz operasyonları gerçek... O zaman aynı FETÖ’cü polis ve savcıların yürüttükleri 17/25 Aralık operasyonları için ne diyeceksiniz?” diye sorsak...



Verecek cevap bulamaz.



*



Binali Bey... Binali Bey...



Galiba sizde metal yorgunluğu başladı.



Tatile falan mı çıksanız?



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