Ahmet Mücahit Arınç'tan Fransız dergisi Le Point'e tepki

AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç Fransız dergisi Le Point'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan manşetine tepki gösterdi.

Arınç, "Fransız dergisi Le Point, Sayın Cumhurbaşkanımızı kapağına taşıyarak ülkemizi “etnik temizlik” yapmakla suçlamış. Türkiye’nin sahada ve masada kazandığı zafer, belli ki onları fazlasıyla rahatsız ediyor." dedi.

Arınç, "Artık kabul edin. Siz isteseniz de istemeseniz de; PKK, YPG ve terör destekçisi ülkeler kaybetti. Siz kaybettiniz, #TürkiyeKazandı" ifadelerini kullandı.

Arınç'ın açıklaması şöyle;

TSK ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sahte fotoğraflarla algı yaratma çabaları başarısızlığa uğrayan uluslararası camia, çaresizlik içinde sağa sola saldırıyor.

Fransız dergisi Le Point, Sayın Cumhurbaşkanımızı kapağına taşıyarak ülkemizi “etnik temizlik” yapmakla suçlamış. Türkiye’nin sahada ve masada kazandığı zafer, belli ki onları fazlasıyla rahatsız ediyor.

Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günden itibaren bu gibi iddialarla karşı karşıya kalacağımızı bildiğimiz için operasyonu bir cerrah hassasiyetiyle yürüttük ve her anını kayıt altına aldık.

Fransız basını, Uluslararası Af Örgütü tarafından 2015 yılında hazırlanan raporda video/uydu görüntüleri ve tanık ifadeleriyle desteklenmiş YPG’nin etnik temizlik yaptığına dair kanıtları görmezden gelirken ülkemizi mesnetsiz iddialarının odağına oturtmaya çalışıyor.

Artık kabul edin. Siz isteseniz de istemeseniz de; PKK, YPG ve terör destekçisi ülkeler kaybetti. Siz kaybettiniz, #TürkiyeKazandı

ulusal.com.tr