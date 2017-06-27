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Ahmet Türk: CHP’nin yürüyüşüne Kandıra’dan katılacağım

Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı "Adalet yürüyüşü"ne Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’nde katılacaklarını söyledi

Ahmet Türk: CHP’nin yürüyüşüne Kandıra’dan katılacağım

Mardin eski Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet yürüyüşüne katılacağını söyledi.

Yürüyüşe, HDP’nin vekilliği düşürülen eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın kaldığı Kandıra Cezaevinin bulunduğu Kandıra’dan katılacaklarını söyleyen Türk, "Partideki arkadaşlarla görüştük. Günü kararlaştırıp ona göre hareket edeceğiz. Yürüyüşü yapan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlunu ziyaret edeceğiz. Sağlığımın el verdiği kadar yürüyüşe eşlik edeceğim" dedi.

Ahmet Türk, "Yürüyüş desteklenmelidir. Otoriter rejim karşısında ortak bir birlik oluşturmamız gerekir" diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ahmet türk #chp #kandıra
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