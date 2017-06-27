Tuncay Özkan'ın "Demirtaş'ın çığlığı" diye tanımladığı CHP'nin yürüyüşüne PKK'dan da peş peşe destek açıklamaları geliyor. Bu kez destek açıklaması yapan isim PKK Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Karasu oldu. Karasu "demokrasi rüzgârı" diye yürüyüşe destek verdi ancak bir açıklaması var ki desteğin de ötesine geçti.