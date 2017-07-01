Çatışma çıktı
Çatışma çıktı
Doğu Perinçek'ten Rodina Partisi kurultayına mesaj
Doğu Perinçek'ten Rodina Partisi kurultayına mesaj
Savcılık harekete geçti
Savcılık harekete geçti
Ünlü kanal kapanıyor iddiası
Ünlü kanal kapanıyor iddiası

AİHM, HDP'lilerin başvurusunu kabul etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yaptığı başvuruyu işleme koydu. Mahkeme, tutuklu milletvekilleri için Türkiye'den savunma istedi.

AİHM, HDP'lilerin başvurusunu kabul etti

AİHM, tutuklu HDP’li vekiller için Türkiye’den savunma istedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve diğer HDP'li milletvekillerinin başvurusunu değerlendirdi.

Savunma talebini avukat Ramazan Demir duyurdu.

Demir, "Mahkeme, vekillerin tutuklanmasının siyasi bir amaçla yapılıp yapılmadığına ilişkin sorular sordu" dedi.

AİHM’e başvuruda "dokunulmazlıkların kaldırılmasının sözleşmeye aykırılığı" ve "tutuklamaların sözleşmeye aykırılığı" gerekçe gösterilmişti. Türkiye şimdi 20 Ekim'e kadar yedi başlıkta bir savunma hazırlayacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #aihm #hdp #pkk
banner863
Önceki Haber
Bingöl kırsalına hava harekatı düzenlendi
Sonraki Haber
AİHM, HDP'lilerin başvurusunu kabul etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.