Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yaptığı başvuruyu işleme koydu. Mahkeme, tutuklu milletvekilleri için Türkiye'den savunma istedi.

AİHM, tutuklu HDP’li vekiller için Türkiye’den savunma istedi.



Gazete Duvar'ın haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ ve diğer HDP'li milletvekillerinin başvurusunu değerlendirdi.



Savunma talebini avukat Ramazan Demir duyurdu.



Demir, "Mahkeme, vekillerin tutuklanmasının siyasi bir amaçla yapılıp yapılmadığına ilişkin sorular sordu" dedi.



AİHM’e başvuruda "dokunulmazlıkların kaldırılmasının sözleşmeye aykırılığı" ve "tutuklamaların sözleşmeye aykırılığı" gerekçe gösterilmişti. Türkiye şimdi 20 Ekim'e kadar yedi başlıkta bir savunma hazırlayacak.



ulusal.com.tr