AİHM’nin ‘Perinçek-İsviçre Davası’ kararı nedeniyle uygulanamaz durumda olan İsviçre Ceza Kanunu’nun 261. maddesinin değiştirilmesi talebiyle verilen önerge kabul edildi

Vatan Partis Genel başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da gazeteci Rafet Ballı'nın gündemle ilgili sorularını yanıtlıyor.



Doğu Perinçek'in açıklaması şöyle;

Öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin gerekçeli kararına değinmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soykırımdan söz edebilmek için bir yerel mahkeme kararı gereklidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ermeni soykırımı yoktur diyen Doğu Perinçek'i mahkum eden İsviçre mahkemesinin kararını bozdu. Çünkü 'Ermeni soykırımı ile ilgili bir mahkeme kararı yoktur' dedi. Mahkeme kararı olmadığı için soykırımdan bahsedilemez dedi. Mahkeme kararı yok. Soykırım da yok.



Bunun üzerine İsviçre de bizi mahkum eden yasayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karara paralel olarak değiştirme çalışmasına başladı. Yani İsviçre'de Ermeni soykırımı yoktur demek artık yasak olmayacak.





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