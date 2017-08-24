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Aile Bakanlığı yakından izleyecek: Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı skandalla ilgili gelişmeleri yakından izleyecek. Bakanlık, Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu'nun eşinin açtığı tazminat davasına müdahil olmak için harekete geçti

Aile Bakanlığı yakından izleyecek: Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı skandalla ilgili gelişmeleri yakından izleyecek.

Bakanlık, Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu'nun eşinin açtığı tazminat davasına müdahil olmak için harekete geçti

Etiketler; #Aile Bakanlığı
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