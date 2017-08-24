Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı skandalla ilgili gelişmeleri yakından izleyecek. Bakanlık, Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu'nun eşinin açtığı tazminat davasına müdahil olmak için harekete geçti

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı skandalla ilgili gelişmeleri yakından izleyecek.



Bakanlık, Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu'nun eşinin açtığı tazminat davasına müdahil olmak için harekete geçti