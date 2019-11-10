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Ailelerin PKK'ya karşı eylemi sürüyor

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 3 Eylül'den beri dağa götürülen çocukları için eylem yapan anneler, 2 ayı geride bıraktı. Çocuklarının fotoğrafıyla günlerdir eylem yapan anneler gelecek iyi haberi bekliyor.

GÜNDEM 10.11.2019, 18:10
Ailelerin PKK'ya karşı eylemi sürüyor

Kararlılar... Dağa götürülen, hayatları çalınan çocuklarını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacaklar.

Diyarbakır'da terör rögütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

2 ayı geriren bırakan aileler çadırda iyi bir haber bekliyor. Bir an önce PKK-HDP işbirliğinde dağa götürülen çocuklarının bırakılmasını istiyorlar.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden annelerin çağrısı da var.

HDP'nin mağdur ettiği aileler, 3 Eylül'den bu yana bekleyişte.

ulusal.com.tr

#diyarbakır #hdp
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