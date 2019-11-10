Ailelerin PKK'ya karşı eylemi sürüyor
Diyarbakır'da HDP il binası önünde 3 Eylül'den beri dağa götürülen çocukları için eylem yapan anneler, 2 ayı geride bıraktı. Çocuklarının fotoğrafıyla günlerdir eylem yapan anneler gelecek iyi haberi bekliyor.
GÜNDEM 10.11.2019, 18:10
Kararlılar... Dağa götürülen, hayatları çalınan çocuklarını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacaklar.
Diyarbakır'da terör rögütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
2 ayı geriren bırakan aileler çadırda iyi bir haber bekliyor. Bir an önce PKK-HDP işbirliğinde dağa götürülen çocuklarının bırakılmasını istiyorlar.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden annelerin çağrısı da var.
HDP'nin mağdur ettiği aileler, 3 Eylül'den bu yana bekleyişte.
ulusal.com.tr
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