AK Parti'den Arınç'a tepki

Bu sözleriyle tartışma yaratan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan katıldığı bir televizyon programında Arınç’ı hedef aldı.

Arınç, sarf ettiği sözlerin ardından Yüksek İstişare Kurulu toplantısına da katıldı. Turan, eleştirilerinin ardından istafı gündeme getirdi.

Bir tepki de Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, bu ifadenin 'düpedüz FETÖ ile bir suç ortaklığı' olduğunu söyledi.

Metiner "KHK faciası" söylemi, bir FETÖ imalatıdır. Bu düpedüz FETÖ ile bir suç ortaklığıdır. "15 Temmuz tiyatrodur!" söylemiyle ‘KHK faciadır!’ söylemi kelimenin tam anlamıyla FETÖ propagandasıdır. Her iki söylemin amacı, sadece 15 Temmuz’u gölgelemek değil, FETÖ’cüleri de cesaretlendirmektir. " dedi.

ulusal.com.tr