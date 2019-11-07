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AK Parti'den Arınç'a tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, KHK tartışmalarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ı eleştirdi. Turan, "yerinde olsam istifa ederim" dedi.

GÜNDEM 07.11.2019, 20:17
AK Parti'den Arınç'a tepki

Bu sözleriyle tartışma yaratan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan katıldığı bir televizyon programında Arınç’ı hedef aldı.

Arınç, sarf ettiği sözlerin ardından Yüksek İstişare Kurulu  toplantısına da katıldı. Turan, eleştirilerinin ardından istafı gündeme getirdi.

Bir tepki de Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.  Metiner, bu ifadenin 'düpedüz FETÖ ile bir suç ortaklığı' olduğunu söyledi.

Metiner "KHK faciası" söylemi, bir FETÖ imalatıdır. Bu düpedüz FETÖ ile bir suç ortaklığıdır. "15 Temmuz tiyatrodur!" söylemiyle ‘KHK faciadır!’ söylemi kelimenin tam anlamıyla FETÖ propagandasıdır. Her iki söylemin amacı, sadece 15 Temmuz’u gölgelemek değil,  FETÖ’cüleri de cesaretlendirmektir. " dedi.

ulusal.com.tr

#ak parti #bülent turan #khk #mehmet metiner #bülent arınç
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