AK Parti'den Fidel Castro sergisi
Ak Partili Mamak Belediyesi Küba'nın devrimci önderi Fidel Castro'nun 3'üncü ölüm yıl dönümü için anma düzenledi. Bu kapsamında Castro'nun fotoğraflarının yer aldığı bir sergi açıldı. Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse sergiyi Ulusal Kanal'a anlattı. Küba devriminin Atatürk'ten beslendiğini söyleyen Köse, Fidel Castro'nun emperyalizme karşı verdiği mücadeleye dikkat çekti.
GÜNDEM 26.11.2019, 23:20
Fidel Castro, ölümünün 3'üncü yılında Ankara Mamak'ta anıldı.
Mamak Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Küba'nın antiemperyalist lideri, bağımsızlık savaşçısı Fidel Castro'nun 3'üncü ölüm yıl dönümü kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi.
Sergide Küba'nın usta fotoğrafçılarına ait 19 eser yer aldı.
Sergiye, Venezuella, Arjantin, Peru ve Zambia büyükelçileri de katıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Ak Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Küba devriminin Atatürk'ten beslendiğine dikkat çekti.
Köse Ulusal Kanal'a yaptığı değerlendirmede belediyeler arası ekonomik ilişkilere değindi.
Murat Köse, önümüzdeki süreçte yeni etkinlikler düzenleyeceklerini de açıkladı.
HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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