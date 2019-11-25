Ak Parti'den flaş CHP açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir CHP'linin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddialarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik, "Yalan siyaseti üzüntü verici. Bu haberi yapanlar bu haberin arkasından çekildiler. CHP genel merkezini ve CHP Genel Başkanı'nı gösterdiler. Bu haberin hedef aldığı CHP'li bir siyasetçi vardı o da genel merkezi işaret etti.

Bu iddialarının hiçbir yerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti yok. Rakiplerini yok etmek için ürkütücü senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızı işin içine katmaya çalıştığını gördük. Cumhurbaşkanımız en güçlü ifadeyi ortaya koydu.

Kendi partilerini alıp siyasi suikast yapıyorlar. Bu yalan siyasetinin nereye varacağını izliyoruz. CHP kendi kendini imha eden bir parti. Bu yalan haberi üretenler iddiasından vazgeçti. Gelinen noktada CHP'nin bu kampası kendi içinde ortaya çıktı. Halen özür dilemek yerine ısrar ediyorlarsa halen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gösteren kim varsa bilin ki bu komplonun içindedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.