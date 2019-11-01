AK Parti'den Geleceğe Nefes Fidan kampanyası paylaşımları! Belgin Uygur ve Fatma Şahin'den Geleceğe Nefes Fidan seferberliği mesajları geldi

AK Parti Balıkesir 27. Dönem Milletvekili Avukat Belgin Uygur ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Geleceğe Nefes Fidan kampanyası ile paylaşımlar yaptı.

Belgin Uygur, Geleceğe Nefes Fidan kampanyasına katılım belgesini paylaştı.

Belgede, şu ifadeler yer aldı:

"1 adet fidan ile geleceğe nefes oldunuz.

Ağaçlandırma bölgeniz: BALIKESİR/EDREMİT / MADEN / AĞAÇLANDIRMA SAHASI

11 Kasım 2019'da saat 11.11'de sizi, aileniz, arkadaşlarınız ve komşularınız iel birlikte bereketli topraklarımıza fidan dikmeye bekliyoruz.

Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en değerli miras, 11 Kasım 2019 tarihinde birlikte dikeceğimiz fidanlarımız olacak."

FATMA ŞAHİN'İN PAYLAŞIMI

Fatma Şahin, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"11 Kasım'da saat: 11.11'de tüm Türkiye’de 'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 11 milyon fidan toprakla buluşturulucak.

Yavuzeli Ballık Bölgesi’nde 1000 dönüme “Lavanta Ormanı” kuracağız inşallah.

Kampanya yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak."

ulusal.com.tr