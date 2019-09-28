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Ak Parti'den HDP açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HDP kapatılsın" sesleri yükselirken dikkat çeken bir çıkış yaptı. Turan, Kandil'le hareket eden HDP hakkında yargının atacağı adımların arkasında olacaklarını söyledi. Turan, terörle arasına mesafe koymayanların Meclis ve yargıda bedel ödeyeceğini belirtti.

Ak Parti'den HDP açıklaması

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin varlığı tartışılırken Ak Parti'den kritik bir açıklama geldi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kandille hareket eden HDP'ye ilişkin yargının alacağı tasarrufları destekleyeceklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmeler yapan Ak Partili Turan, yargı reformuna ilişkin de konuştu. Pakette yer alan başlıkları anlattı.

Bu arada 1 Ekim'de Meclis açıldıktan sonra görüşmelerine başlanacak paket için muhalefet partilerinin de fikri alındı. Paket Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da sunulduktan sonra Meclis'e iletilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #hdp #bülent turan
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