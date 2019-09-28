Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HDP kapatılsın" sesleri yükselirken dikkat çeken bir çıkış yaptı. Turan, Kandil'le hareket eden HDP hakkında yargının atacağı adımların arkasında olacaklarını söyledi. Turan, terörle arasına mesafe koymayanların Meclis ve yargıda bedel ödeyeceğini belirtti.

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