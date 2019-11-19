AK Parti'den son dakika emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklaması sorulan Çelik, "Sanki biz EYT'li denilen kardeşlerimize duyarsızmışız, karşı karşıyaymışız gibi bir tutum sergileniyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Diğer partiler de bu tabloyu görseler kendileri de aynı yanıtı verecektir" dedi.

Çelik, "Herhangi bir noktada aşırı popülist bir uygulamaya gidildiğinde zarar verildiği yaşanmış birşeydir. Sanki biz EYT'li denilen kardeşlerimize duyarsızmışız, karşı karşıyaymışız gibi bir tutum sergileniyor. Netice itibariyle bu politikaların bir maliyeti vardır. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Diğer partiler de bu tabloyu görseler kendileri de aynı yanıtı verecektir" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr