AK Parti'den yeni vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

"Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Değerli Konut Vergisi isminde yeni bir vergi ihdas edeceğiz. Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler." ifadelerini kullandı.

Spor hakemlerinin kazançlarındaki vergi istisnası kaldırılıyor

Mehmet Muş, spor hakemlerinin kazançlarındaki vergi istisnasının kaldırılacağını, lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan tevkifat oranının yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacağını belirtti.

"Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şunları kaydetti:

"Gelir Vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. Ayrıca, Dijital Hizmet Vergisi ismi altında yeni bir vergi ihdasını öneriyoruz. Bu oran, web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7,5 oranında belirlenecek. Teklifimizle Konaklama Vergisi de ihdas etmiş olacağız. Bu, hasılat üzerinden yüzde 2 olacak, konaklayan kişilerden alınacak."