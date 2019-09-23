Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde deprem
'Kıbrıs’ta Son Söz' paneli bildirisi
'Kıbrıs’ta Son Söz' paneli bildirisi
İsrail'de koalisyon maratonu başlıyor
İsrail'de koalisyon maratonu başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
banner1119

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan; IMF ile görüşme, şartlı ceza indirimi ve erken seçim açıklaması

Mehmet Muş; CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Parti'li eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın İstanbul’da IMF yetkilileriyle gizli görüşmesini değerlendirdi: Neden gizli tutuldu? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan; IMF ile görüşme, şartlı ceza indirimi ve erken seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Mehmet Muş, yeni yargı paketini teslim etmek için CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'la bir araya geldi. 
Daha sonra Muş, kameralar önüne çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, CHP'nin  IMF ile görüşmesine ilişkin, "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor" dedi.
Muş, "Yargı paketini yetişirse bu içerisinde Meclis Başkanlığına sunacağız. İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacaktır" şeklinde konuştu. 

Etiketler; #ak parti #mehmet muş #imf #chp #ceza #Merkez Bankas
Önceki Haber
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur
Sonraki Haber
Mansur Yavaş'tan EYT kararı - Son dakika 23 Eylül 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.