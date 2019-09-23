Mehmet Muş; CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İyi Parti'li eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın İstanbul’da IMF yetkilileriyle gizli görüşmesini değerlendirdi: Neden gizli tutuldu? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Mehmet Muş, yeni yargı paketini teslim etmek için CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'la bir araya geldi.

Daha sonra Muş, kameralar önüne çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.



AK Parti Grup Başkanvekili Muş, CHP'nin IMF ile görüşmesine ilişkin, "CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yapıyor? CHP'ye gelecek için rol mü biçiliyor" dedi.

Muş, "Yargı paketini yetişirse bu içerisinde Meclis Başkanlığına sunacağız. İnfaz yasası ile ilgili ayrı bir düzenleme olacaktır" şeklinde konuştu.