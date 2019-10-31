Ak Parti ile CHP arasındaki ikinci görüşme yapıldı

Belediyeler kanunun değiştirilmesi için iktidar ile muhalefet arasındaki temaslar sürüyor.

Eylül ayında kanunda değişiklik yapılması gündeme gelince Ak Parti ile CHP arasında ilk temas sağlanmıştı. İkinci temas ise 30 Ekim'de yapıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bir araya geldi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Görüşmede Torun'un belediyelerin mali sıkıntısını gündeme getirdiği belirtildi.

Özhasaki'nin ise CHP'nin görüşlerini değerlendireceklerini ve uzlaşı ortamının yakalanmasının önemi üzerinde durduğu bildirildi.

Sürece ilişkin CHP'li Seyit Torun parti genel merkezinde bir açıklama yaptı. Torun, uzlaşıya açık olduklarını söyledi.

Torun, Ak Parti'nin hazırladığı yerel yönetimlerde değişiklik tasarısının henüz CHP'nin beklentisini karşılamadığını kaydetti.



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