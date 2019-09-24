Anayasa Mahkemesi'nden Boris Johnson kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Boris Johnson kararı
Starbucks ile ilgili flaş karar! İptal edildi
Starbucks ile ilgili flaş karar! İptal edildi
İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a tepki
Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a tepki
banner1119

AK Parti İstanbul'da Salih Çağdaş, Melih Ecertaş, Habil Yazıcı ve Sedat Ecin görevden alındı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Salih Çağdaş, Melih Ecertaş, Habil Yazıcı ve Sedat Ecin'i görevden aldı. Görevden alınan isimler, AK Parti İstanbul İl Yürütme Kurulu'nda yer alıyordu

AK Parti İstanbul'da Salih Çağdaş, Melih Ecertaş, Habil Yazıcı ve Sedat Ecin görevden alındı

Sözcü gazetesinin haberine göre, AK Parti İstanbul İl Yürütme Kurulu'nda yer alan İl Teşkilat Başkanı Salih Çağdaş, İl Dış İlişkiler Başkanı Melih Ecertaş, İl Yerel Yönetimler Başkanı Habil Yazıcı, İl Sivil Toplum ve Halkla ilişkiler Başkanı Sedat Ecin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tarafından görevden alındı.

YENİ İSİMLER GÖREVE GETİRİLDİ

İl Teşkilat Başkanlığı'na daha önce insan haklarından sorumlu yürütme kurulu üyesi olan Necati Karagöz getirildi. İl Dış ilişkiler Başkanı Fatih Öğün oldu. İl Yerel Yönetimler Başkanı olarak da Ali Aslan atandı. Ekonomi İşleri Başkanı Kemal Uyumaz, İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na kaydırıldı. Yeni İl Ekonomi Başkanı da Süleyman Aykaç oldu. Necati Karagöz'ün İl Teşkilat Başkanı olması nedeniyle boşalan İl İnsan Hakları Başkanlığı'na da Engin Telli getirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #istanbul #Bayram Şenocak
Önceki Haber
Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Sonraki Haber
Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.