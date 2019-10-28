AK Parti'nin tepkisi sonrası ATV Tatlı Sert sunucusu Müge Anlı'dan ilk açıklama

Zazaca konuşan bir kadını, 'anlaşılmayan bir dilde' konuştuğu gerekçesiyle yayından alan Müge Anlı'ya tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anlı'nın tüm Zazalar ve izleyicilerden özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

Müge Anlı da eleştiriler sonrası açıklama yaptı.

Anlı, kendisine gelen eleştirilere "'Özür dile' diyorlar, ben özür dilemem. Neden dilemem biliyor musunuz; çünkü bir şey söylemedim. Benim Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara söyletmem de zaten." diyerek eleştirilere tepki verdi.

Müge Anlı gelen tepkilere yayınında şu sözlerle cevap verdi:

"Keşke ben bu dili bilseydim ama bu durumun benimle de alakası yok, Yukarıda rejinin bilmesi lazım ama burası Birleşmiş Milletler değil. Burada her dilden tercüman yok yani. Keşke böyle bir imkanımız olsaydı. Bu Zazacaya karşı yapılmış bir şey değil. Biz Türkçe yayın yapıyoruz. Önceden planlanmış bir şey olsaydı yine tercüman tutardık. Yarın bir gün bir şey söylese, kurumlarımız hakkında olumsuz konuşsa bu sefer de "Böyle konuşturttunuz" diyeceksiniz. Ne yapabilirim? Siz kendinizi benim yerime koyun. Empati denilen şey budur yani. Şu insanlara yardım etmekten başka ne gibi bir gayemiz var?"

Anlı, "'Özür dile' diyorlar, ben özür dilemem! Neden dilemem biliyor musunuz; çünkü bir şey söylemedim. Benim Zazalara karşı bir şey söylemem bir kenara söyletmem de zaten. Niye söyleteyim? Yıllarca aynı topraklarda yaşadık, kız aldık kız verdik. Aşık olduk biz Zazaya. Rica ederim, nasıl olayları buraya getiriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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