AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Alman televizyonuna sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. Ömer Çelik, "Ceren Özdemir cinayeti canımızı çok yaktı. Günlük hayatta cinsiyetçi bir kullanılıyor. Dil, zihnin bir ürünüdür. Önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Alman televizyonunda Atatürk'e karşı yapılan çirkin yayın hakkında konuşan Çelik, "Kendi tarihlerine baksınlar. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılmış saygısızlığı en sert dille kınıyoruz!" dedi
GÜNDEM 07.12.2019, 11:32 07.12.2019, 11:40
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