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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeyi veto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filtresiz termik santrallere mevzuata uyum için 2.5 yıl daha süre veren, torba yasanın 50. maddesindeki değişikliği veto etti.

GÜNDEM 02.12.2019, 17:07 02.12.2019, 17:12
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeyi veto etti

Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa

Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir

Külliye'ye giden CHP'li tartışması

Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.

Ayrıntılar geliyor...

#ak parti #Ömer Çelik
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