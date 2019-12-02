AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeyi veto etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, filtresiz termik santrallere mevzuata uyum için 2.5 yıl daha süre veren, torba yasanın 50. maddesindeki değişikliği veto etti.
GÜNDEM 02.12.2019, 17:07 02.12.2019, 17:12
Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa
Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir
Külliye'ye giden CHP'li tartışması
Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır.
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