AK Partili Bülent Turan'dan Rahmi Turan'ın Muharrem İnce iddiasına açıklama

Türkiye, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısını konuşuyor.

Rahmi Turan, yazısında bahsettiği ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etmişti.

Bu iddia sonrası AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir açıklama yaptı.

Turan, Twitter hesabındaki paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketledi.

AK Partili Bülent Turan, şunları belirtti:

"Ne gördük ki yalandan, komplodan, kulisten, iftiradan, hakaretten başka.

Allah bu milleti sizin iktidarınızdan da, siyasi ahlakınızdan da korusun."

ulusal.com.tr