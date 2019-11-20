AK Partili Mahir Ünal'dan son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda son dakika açıklaması yaptı.

A Haber'de gündemi değerlendiren Ünal, şunları söyledi:

"İskandinav ülkelerine AB ülkelerine genel olarak dünyada gelişmiş ülkeler gelişmiş demokrasilere baktığımızda emeklilik yaşı 65-66-67. Türkiye, bu sorunu hatırlayın bu ülkede maalesef kıyak emeklilik, süper emeklilik, hızlı emeklilik 38 yaşında 35 yaşında geçmişte emekli edilen ve Türkiye'nin adeta sosyal güvenlik sistemini çökme noktasına getiren ve şimdi bu iddiaları dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1996'da 95'te o yıllarda bu emeklilik yaşı ile ilgili emeklilik yaşının 65 olması, 66 olmasıyla ilgili bizzat kendisinin açıklamaları var. Şimdi aynı Kemal Kılıçdaroğlu, popülist bir dil ve üslupla maalesef 'bunun sonuçları her ne olursa olsun bu yapılmalıdır' diyor. Yani SGK Genel Müdürlüğü döneminde biliyorsunuz o dönem SGK'yı batırmasıyla ünlü sayın Kemal Kılıçdaroğlu. O dönemde yaptığı açıklamalarla bugün sosyal güvenlik sistemine dair bugün yaptığı açıklamalara baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zamanki tutarsızlığını yine burada da görürsünüz.

"KILIÇDAROĞLU POPÜLİST DİL VE ÜSLUPLA EYT'Yİ KONUŞUYOR"

Bu konu ne kadar gündemimizde? Bunu Cumhurbaşkanımız açık ve net bir şekilde ifade etti. Dedi ki 'Bu bana siyasi olarak sonuçları ne olursa olsun Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemine zarar verecek bir düzenlemenin yanında olmam' sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla şu anda AK Parti'nin gündeminde kaldı ki sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın diğer paydaşı olan sayın Devlet Bahçeli de bunu desteklediklerini ifade etti."

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