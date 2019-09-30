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AK Partili Mehmet Muş'tan Balıkçılık yasası ile Yargı Reform Paketi ve uzun tutukluluk süresi açıklaması - Son dakika 30 Eylül 2019 Pazartesi şartlı ceza indirimi ve genel af haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Balıkçılık Yasası ile ilgili yaptığı açıklamada "Denizlerde ışıkla avlanması yasaklayacağız" dedi. AK Partili Muş, Yeni Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada uzun tutukluluk süresinin de düzenleneceğini belirterek "Mağdur haklarını güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı

AK Partili Mehmet Muş'tan Balıkçılık yasası ile Yargı Reform Paketi ve uzun tutukluluk süresi açıklaması - Son dakika 30 Eylül 2019 Pazartesi şartlı ceza indirimi ve genel af haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Balıkçılık Yasası ile ilgili açıklama yaptı.

Muş, "Denizlerde ışıkla avlanması yasaklayacağız" dedi.

AK Partili Muş, Yeni Yargı Paketi'nin 39 maddelik ilk kısmını bugün Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Muş, paketle ilgili yaptığı açıklamada internet sitesinin tamamının değil içeriğin yasaklanacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzun tutukluluk süresinin de düzenleneceğini belirtti, "Mağdur haklarını güçlendiriyoruz" dedi.

Mehmet Muş, hukuk mesleğine giriş sınavının ve 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geleceğini söyledi.

AK Partili Muş, muhalefetin içeriğe ciddi eleştirisi olmadığının altını çizdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #mehmet muş #şartlı ceza indirimi #tutukluluk süresi
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