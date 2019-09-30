AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Balıkçılık Yasası ile ilgili yaptığı açıklamada "Denizlerde ışıkla avlanması yasaklayacağız" dedi. AK Partili Muş, Yeni Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada uzun tutukluluk süresinin de düzenleneceğini belirterek "Mağdur haklarını güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı

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