AK Partili Mehmet Muş'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT paylaşımı

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

EYT'li mağdurlar, problemlerinin giderilmesini istiyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili, Merkez Yürütme Kurulu ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'tan geldi.

AK Partili Mehmet Muş, şunları belirtti:

"Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkaracağız.

'Erken emekliliği getireceğiz' diyen Kılıçdaroğlu, 1999’daki emeklilik yasasını hazırlayan ve bugün de savunan Yaşar Okuyan’a CHP rozeti takmış!

Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık!"

ulusal.com.tr