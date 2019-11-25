AK Partili Naci Bostancı'dan af ve şartlı ceza indirimi ile infaz düzenlemesi açıklaması

AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Profesör Doktor Naci Bostancı, Kanal 7'de ceza indirimi konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Partili Bostancı, şunları söyledi:

"Bütün dünyada çok uzun tarihi tecrübeler vardır, sınama yanılma yolları ile. Çeşitli tecrübeler yaşanmıştır. Bizim de ceza hukuku konusunda birçok tecrübelerden geçtikten sonra bugünkü şekli aldı. O çerçevede şekillenmiş bir durum var.

Biz bu infaz meselesini çok konuşma değil neyse taslağımız onu Meclis'te paylaşarak mutabakat da yapmak isteriz. Bazı meseleleri konuşmak, çok da doğru değildir.

Hiçbir biçimde af anlamına gelebilecek, affı çağrıştıracak herhangi bir şey bizim gündemimizde yok. Af deyince tabi insanlar başka türlü beklentilere giriyorlar. Veya siyasi olarak deniyor ki 'MHP'nin af teklifi var'. Hayır, MHP'nin teklifi de bir af teklifi değildir.

Ceza indirimi vardır, infaza ilişkin düzenlemedir ama bir af teklifi değildir. Dolayısıyla şekillenecek olan infaza ilişkin bir çalışmadır. Sürüyor çalışma. İnşallah neticelendiğinde kamuoyu ile paylaşırız."

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