AK Partili Şamil Tayyar'dan Bülent Arınç'ın KHK açıklamasına tepki! "Savcıları göreve çağırıyorum"
AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Bülent Arınç'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) açıklamasıyla ilgili "Savcıları göreve çağırıyorum" dedi
GÜNDEM 02.11.2019, 14:30
Bülent Arınç'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili açıklamasına AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki geldi.
Tayyar, Arınç'ın açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Şamil Tayyar, şunları belirtti:
"Arınç...
FETÖ’yü aklama çabası, artık parti içi sorun değil yargının konusudur.
Savcıları göreve çağırıyorum."
ulusal.com.tr
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