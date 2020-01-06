AK Parti’nin ''Kadın Üniversitesi'' girişimine Vatan Partisi karşı çıktı

Cumhurbaşkanı geçen yıl G 20 Zirvesi için gittiği Japonya’dan çantasından Kadın Üniversitesi gündemiyle döndü. Kadın örgütleri karşı çıksa da üniversite için ilk adım atıldı; “Kadın Üniversitesi ve Eğitim Vakfı” kuruldu.

Vatan Partisi, Kadın Üniversitesi girişimlerine karşı çıktı. Öncü Kadın Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan, Kadın Üniversitesi’nin kadın ve erkeğin eşit konumuna zarar verdiğini söyledi.

Kadın üniversitesi kreşten alıp ilk-orta-lise-üniversite eğitimini kapsayan bir model olarak öne çıkıyor. Vatan Partisi, bu modeli kadını kafese koyma girişimi olarak değerlendiriyor.

Avukat Nuriye Kadan, hükümete çarpıcı bir soru yöneltti, “kadın üniversitelerinden mezun olan doktorlar için ayrı bir hastane mi açılacak” diye sordu.

1900’lü yıllarından başına kullanılan Kadın Üniversitesi modeli “karma eğitim” felsefesine de ters.

Vatan Partisi Kadın Üniversitesi’ne karşı yargı yolu ile de mücadeleye hazırlanıyor.

HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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