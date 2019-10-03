Türkiye'nin güvenli bölge mutabakatı için ABD'ye tanıdığı süre sona erdi. TSK olası bir operasyon için hazırlıklarını yoğunlaştırırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklamalar geldi. Akar, "Oyalama devam ederse çalışmaları bitiririz" dedi. Ayrıca Akar, akşam saatlerinde Amerikalı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapacak.

Suriye'de kurulması planlanan Güvenli Bölge, Menbiç krizine döndü. Yani şu ana kadar bir ilerleme katedilemedi. Güvenli bölge kapsamında sadece kara ve hava devriyeleri atıldı.



Türkiye bir an önce güvenli bölgede ciddi adımların atılmasını istiyor. Çünkü sınırın hemen yanında PKK varlığı büyüyor.



Ankara, Amerika'nın oyalama taktiğinin farkında. Peş peşe mesajlar geliyor. Milli Savunma Bakanı Akar, nihai hedefin bölgenin terörden arındırılması olduğunu söyledi.



Bu görüntüler de sınır hattında çekildi. Zırhlı araçlar peş peşe Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yaptı. 20 kişilik konvoy sınıra takviye için gönderildi.



Çavuşoğlu'na göre, Amerika güvenli bölge konusunda samimi değil.



ulusal.com.tr