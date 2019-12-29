Akar'dan flaş Suriye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırına gitti, birlikleri denetledi.

Akar'a beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları eşlik etti.

Hatay Havalimanı'nda karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, buradan Reyhanlı'ya geçti. Birlikleri denetleyen Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasında bölgedeki birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.

Akar, daha sonra gündeme ilşkin değerlendirmelerde bulundu. Libya'ya asker gönderme tartışmalarına değindi.

İdlib'deki gelişmelere değindi Bakan Akar, 12 gözlem noktasını boşaltmayacaklarını söyledi.

Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki peş peşe yaptığı hamleler için de "Haklarımızdan ödün vermeyiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı ve komutanlar daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçti. Buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Milli Savunma Bakanlığı Seyyar İleri Cerrahi Hastanesindeki çalışmaları inceledi.

Akar ve komutanlar denetlemelerinin ardından gece geç saatlerde bölgeden ayrıldı.

ulusal.com.tr

