banner1123
Gri Listede aranan terörist öldürüldü
Gri Listede aranan terörist öldürüldü
Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt
Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt
FETÖ'cü tabiplere gözaltı
FETÖ'cü tabiplere gözaltı
Kazadan önce telefonla konuşmuş 
Kazadan önce telefonla konuşmuş 

Akar'dan 'Güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım." dedi.

Akar'dan 'Güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım." dedi. 

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere yönelik "Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır." diye konuştu. 

Milli Savunma Bakanı Akar, hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesiyle ilgili, "Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor." bilgisini verdi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #milli savunma bakanı #hulusi akar #güvenli bölge
Önceki Haber
Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması
Sonraki Haber
Ankara'da duraktaki yayalara çarpan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.