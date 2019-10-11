Akar: Hedefte terör örgütleri var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlıkta harekatla ilgili açıklama yaptı.

Harekat sahasından eş zamanlı gelen görüntüler eşliğinde yapılan toplantıda Akar, hedefte PKK'lıların olduğunu söyledi.

Türk ordusu bölgede büyük bir hassasiyetle ilerliyor. Sivillere zarar vermeden teröristleri hedef alan Mehmetçik, sığınak ve barınakları yok ediyor.

Harekat toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

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