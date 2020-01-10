Akar, James Jeffrey'i kabul etti

İkilinin görüşmesinden sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Hulusi Akar'ın ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve James Jeffrey'yi kabul ettiği belirtildi.

Kabulde başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da hazır bulundu.



ulusal.com.tr