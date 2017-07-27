Karaköy-Kadıköy vapuru kayalıklara çarptı!
Karaköy-Kadıköy vapuru kayalıklara çarptı!
Meteoroloji uyarmıştı, yağış etkili oluyor
Meteoroloji uyarmıştı, yağış etkili oluyor
Marmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını
İran uzaya roket fırlattı!
İran uzaya roket fırlattı!

Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'daki birlikleri inceledi

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'daki birlikleri inceledi, denetlemelerde bulundu. Akar, daha sonra Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'daki birlikleri inceledi

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'daki birlikleri ziyaret etti.

Birlikleri denetleyen Orgeneral Akar, terörle mücadele harekatı, hudut güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin sevk ve idarelerini yerinde inceledi.

Birliklerde görev yapan personeli ödüllendirerek kutlayan Akar, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kara ve hava operasyonlarının asker, jandarma, polis ve korucularla omuz omuza hiçbir kişiye zarar vermeden son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Akar, daha sonra Vali Erdal Ata'yı ziyaret etti.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #genelkurmay #hulusi akar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul Pendik'te vahşet! Elleri ve ağzı bağlanmış...
Sonraki Haber
İstanbul'da 'ByLock'tan ilk ceza verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.