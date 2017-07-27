Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'daki birlikleri inceledi, denetlemelerde bulundu. Akar, daha sonra Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'daki birlikleri ziyaret etti.



Birlikleri denetleyen Orgeneral Akar, terörle mücadele harekatı, hudut güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin sevk ve idarelerini yerinde inceledi.



Birliklerde görev yapan personeli ödüllendirerek kutlayan Akar, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kara ve hava operasyonlarının asker, jandarma, polis ve korucularla omuz omuza hiçbir kişiye zarar vermeden son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceğini belirtti.



Genelkurmay Başkanı Akar, daha sonra Vali Erdal Ata'yı ziyaret etti.





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