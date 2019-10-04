Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölgeyi görüştü. Akar, ABD'li mevkidaşına oyalama ve geciktirme olduğu takdirde anlaşmayı bitireceklerini söyledi. Görüşmede ABD'nin PKK'ya yaptığı silah yardımı da ele alındı.

Güvenli bölge çalışmaları ele alındı. Milli Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşına bir kez daha "Kararlıyız" mesajı verdi.



Türkiye'nin adım atmak istediği ancak Amerika'nın oyaladığı Güvenli bölge konusu çıkmazda. Konuyu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.



2 ismin yaptığı görüşmeden sonra bakanlık sitesinde açıklama yayımlandı. Akar, güney sınırında terör koridoruna izin vermeyeceklerini vurguladı. Fırat'ın doğusunda 30 kilometre derinlikte Güvenli Bölge oluşturması gerektiği belirtildi.



Akar ABD'li mevkidaşına oyalama, geciktirme olursa çalışmaların biteceğini söyledi.



Görüşmede ayrıca Amerika'nın PKK'ya yaptığı silah yardımı da gündeme geldi. Akar, terör örgütüne yapılan yardımların sona ermesini istedi.





ulusal.com.tr