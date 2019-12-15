Akar: Vazgeçmemiz söz konusu olamaz

PKK'nın müttefik ülkelerce desteklendiğini hatırlattı "Verilen her silah Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere PKK'ya geçiyor" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 19. Doha Forumu'nda konuştu. Gündem terör ve terörizmle mücadeleydi. Geleneksel tehditlere "terörizm, radikal ideolojiler, çökmüş devletler, taşeron savaşları, donmuş çatışmalar, kitlesel göç" gibi ilave risklerin eşlik ettiğini kaydetti Akar. Türkiye'nin terörizmden en çok çeken ülkelerden biri olduğunu uzun süredir mücadele ettiğini belirtti. ABD'ye işaret etti.



Barış Pınarı Operasyonu'ndan Türkiye'nin Adana Mutabakatı'na dayandığını hatırlatan Akar, S-400 ile ilgili bir soruya da net yanıt verdi.





ulusal.com.tr



