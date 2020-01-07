Akar ve Esper görüştü

Amerika'nın Kasım Süleymani suikastı ardından bölgesel güvenlik konuları ile iglili temaslar hız kazandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu kapsamda, Amerika Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme ile ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Ayrıntı verilmeyen bakanlık açıklamasında, "Akar ile Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr