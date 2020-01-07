banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Akar ve Esper görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü. Gündemde iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konuları ele alındı.

GÜNDEM 07.01.2020, 16:23
Akar ve Esper görüştü

Amerika'nın Kasım Süleymani suikastı ardından bölgesel güvenlik konuları ile iglili temaslar hız kazandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu kapsamda, Amerika Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi yaptı. 

Görüşme ile ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. 

Ayrıntı verilmeyen bakanlık açıklamasında, "Akar ile Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

#milli savunma bakanı #hulusi akar #abd
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P